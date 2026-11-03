11% или 14%: Сбер назвал два пути для ключевой ставки в 2027 году

Экономисты «Сбера» представили два прогнозных сценария по ключевой ставке, которые кардинально различаются в зависимости от решимости ЦБ вернуть инфляцию к цели в 4%. Об этом говорится в докладе «Что если Банк России готов вернуть инфляцию к 4% во что бы то ни стало?», сообщают "Ведомости".

Сценарий 1: «Жесткий»

Если регулятор решит любой ценой достичь цели в 4% к концу следующего года, он сделает в декабре третью паузу подряд и даст жесткий сигнал на первое полугодие 2027 года. В этом случае ставка весь год будет держаться вблизи 14%, снизившись лишь до 13% к декабрю. Это более высокая траектория, чем ожидал рынок ранее.

Сценарий 2: «Мягкий»

Если ЦБ решит не гнаться за таргетом в следующем году, смягчение продолжится. В декабре ставку могут опустить до 13,75%, а к концу 2027 года — до 11,25%. Однако за это придется заплатить инфляцией: она достигнет 4,9% к концу 2027 года, превысив текущий прогноз.

Реакция рынка

Решение Банка России сохранить ставку на уровне 14% на октябрьском заседании не стало сюрпризом — оно совпало с ожиданиями аналитиков, однако прогнозы регулятора на 2027 год вызвали резкую критику экспертов. Регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13,5%. Это означает, что экономика будет жить в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) еще как минимум год.

«Решение по ставке — ожидаемое, но новый прогноз вызывает вопросы. Как при таких вводных экономика должна расти на 1–2% (ранее ждали 2,5%), регулятор поясняет туманно, — рассуждает эксперт института имени Столыпина Борис Копейкин. — ЦБ надеется на потребителей и экспортёров, которым, видимо, нипочём ни охлаждение рынка труда, ни крепкий рубль, ни нефть по $55. Вопросов много, ответов пока нет».

Вице-президент РСПП Александр Мурычев отмечает, что период жесткой ДКП длится уже третий год. «Её накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность», — подчеркнул Мурычев.