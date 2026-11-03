«Дефицит оборотки: Почти 40% российских компаний столкнулись с нехваткой денег на операционную деятельность

Российский бизнес столкнулся с острым дефицитом оборотных средств. Согласно ежеквартальному мониторингу РСПП, в III квартале текущего года главной проблемой для компаний стало снижение спроса на продукцию и услуги, с которым столкнулись 38% респондентов. Однако наиболее тревожным сигналом стал резкий скачок жалоб на нехватку «оборотки» — об этом сообщили 36% компаний, что на 9 процентных пунктов больше, чем кварталом ранее, сообщает газета "Ведомости".

Аналитики отмечают, что нехватка ликвидности вынуждает бизнес переходить в режим жесткой экономии. Компании планируют сокращать не только административные расходы, но и объем инвестиций, а также производственные мощности.

В тройку главных ограничений также вошли неплатежи со стороны контрагентов (36% компаний). Несмотря на то что это серьезная цифра, наблюдается небольшое улучшение: во II квартале с задержками платежей сталкивались 40% предприятий.

Ранее вице-президент РСПП Александр Мурычев раскритиковал жесткую ДКП, которая длится уже третий год. «Её накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность», — подчеркнул Мурычев.