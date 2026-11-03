Новости

Налоги 2026, последние новости
Пять налоговых схем под запретом: Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
Госдума одобрила налог, который принесет бюджету 1,1 трлн рублей с металлургов
«Большой брат» для самозанятых: ФНС начала массово штрафовать за удаление чеков
Все материалы сюжета

«Дефицит оборотки: Почти 40% российских компаний столкнулись с нехваткой денег на операционную деятельность

Российский бизнес столкнулся с острым дефицитом оборотных средств. Согласно ежеквартальному мониторингу РСПП, в III квартале текущего года главной проблемой для компаний стало снижение спроса на продукцию и услуги, с которым столкнулись 38% респондентов. Однако наиболее тревожным сигналом стал резкий скачок жалоб на нехватку «оборотки» — об этом сообщили 36% компаний, что на 9 процентных пунктов больше, чем кварталом ранее, сообщает газета "Ведомости".

Читайте также:

Тройной удар: Фридман, Прохоров и Потанин — главные неудачники года в российском списке Forbes
3 ноября 2026
ФРП станет инвестфондом: Фонд развития промышленности интегрируют с ВЭБ.РФ для привлечения частных денег
29 октября 2026

Аналитики отмечают, что нехватка ликвидности вынуждает бизнес переходить в режим жесткой экономии. Компании планируют сокращать не только административные расходы, но и объем инвестиций, а также производственные мощности.

В тройку главных ограничений также вошли неплатежи со стороны контрагентов (36% компаний). Несмотря на то что это серьезная цифра, наблюдается небольшое улучшение: во II квартале с задержками платежей сталкивались 40% предприятий.

Ранее вице-президент РСПП Александр Мурычев раскритиковал жесткую ДКП, которая длится уже третий год. «Её накопленный эффект начинает сдерживать не только инфляцию, но и инвестиционную активность, структурную перестройку экономики и деловую уверенность», — подчеркнул Мурычев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1398)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес