«Отдать 10% за сутки»: Путин обязал владельцев ЦОДов зарезервировать мощности для государства

Президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий владельцев коммерческих центров обработки данных (ЦОД) в России в течение 10 дней зарезервировать 10% имеющихся мощностей. Исключение сделано только для госорганов и МУПов — частные компании с госучастием в список не попали. Мера вводится для поддержки российских IT-ресурсов в ответ на «недружественные действия», сообщает газета "Ведомости".

Механизм работы

Зарезервированные ресурсы остаются у владельцев, но специальная правительственная подкомиссия сможет потребовать их предоставления в течение суток. Плату за это ограничат тарифом, который та же комиссия установит позже. При этом указ разрешает временное использование мощностей за рубежом (например, для облачных сервисов), если это согласовано с ФСБ.

Реакция рынка

Бизнес узнал о нововведении постфактум. В Ассоциации участников отрасли ЦОД признают меру вынужденной, но опасаются дефицита.

«Коммерческие площадки преимущественно заполнены. Непонятно, откуда операторы должны взять резерв и как освобождать мощности от действующих клиентов», — сообщил представитель ассоциации.

Цена вопроса

Оценки того, сколько мощностей уйдет в резерв, разнятся. По данным гендиректора компании ПСМ Андрея Медведева, в России около 86 000 стоек. Резерв в 10% — это 8600 стоек. Однако эксперты отмечают: подведенная мощность (электричество) не равна IT-мощности.

Тимофей Воронин из МГУ дает более скромную оценку: 70–80 тысяч стоек. В этом случае под резервирование попадут 7–8 тысяч стоек, приносящих около 10–15 млрд рублей выручки в год.

«Развертывание серверов и тестирование занимают от нескольких дней до недель. Изъятие 10% мощностей усилит дефицит и снизит инвестиционную привлекательность строительства новых ЦОДов», — предупреждает Воронин.

Указ разрешает использовать зарубежные мощности, но не отменяет требования о локализации данных. Компаниям, вероятно, придется разделять системы: чувствительные базы оставлять в РФ, а за рубеж выносить только некритичные вычисления.

Напомним, на фоне недавних масштабных кибератак на дата-центры «Сбера» и «Яндекса» президент Владимир Путин провел 14 октября совещание по вопросам информационной безопасности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что мероприятие было плановым, однако в открытой части встречи президент прямо обозначил проблему: на фоне внешнего давления киберугрозы стали критическим фактором для экономики.