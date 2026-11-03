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Ангарский водоканал прошёл отбор для участия в федеральном проекте «Производительность труда»

МУП АГО «Ангарский Водоканал» успешно завершило все отборочные процедуры и готовится к участию в федеральном проекте «Производительность труда». Предприятие станет первым представителем жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области, присоединившимся к проекту. Ранее его участниками в регионе становились преимущественно промышленные и производственные компании.

Участие в проекте позволит предприятию дополнить модернизацию инфраструктуры совершенствованием повседневных рабочих процессов. Предприятие получит доступ к методикам бережливого производства, обучению сотрудников и экспертной поддержке на своей площадке. Совместная работа поможет выявить «узкие места», сократить потери рабочего времени и ресурсов, повысить эффективность использования оборудования.

«Ангарский водоканал последовательно обновляет коммунальную инфраструктуру: заменяет изношенные сети и магистральные водоводы, проводит санацию трубопроводов, обновляет насосные агрегаты и реконструирует очистные сооружения. В рамках инвестиционной программы устанавливается энергоэффективное оборудование. Эта работа создаёт основу для применения инструментов бережливого производства: организационные изменения помогут полнее использовать возможности обновлённых объектов и техники», — подчеркнул министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

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В рамках проекта на предприятии планируется оптимизировать работу автотранспорта и производственных машин. Повышение эффективности предполагается обеспечить за счёт устранения потерь и улучшения организации труда. Обучение позволит специалистам водоканала самостоятельно выявлять проблемы, предлагать решения и закреплять успешные практики в ежедневной работе. Для жителей практическая значимость этой работы заключается в более оперативном реагировании на обращения и повреждения сетей, а также в повышении надёжности водоснабжения и водоотведения.

Координацию федерального проекта «Производительность труда» в регионе ведёт министерство экономического развития и промышленности Иркутской области. Непосредственным оператором проекта выступает Фонд развития промышленности региона.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Он предусматривает помощь предприятиям в улучшении производственных и вспомогательных процессов, включая диагностику, подготовку сотрудников и сопровождение внедрения изменений. Бесплатные рекомендации по методикам бережливого производства доступны на ИТ-платформе «Производительность.рф».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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