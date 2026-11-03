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Назначен новый директор «Молчановки» в Иркутске

В Иркутске назначен новый руководитель библиотеки им. Молчанова-Сибирского, которая является крупнейшей в регионе. Им стала Анна Чекан.

<p>Фото: соцсети Олеси Полуниной</p>

Фото: соцсети Олеси Полуниной

«Представила сотрудникам Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского нового директора. Со 2 ноября учреждение возглавила Анна Михайловна Чекан», – сообщила в соцсетях министр культуры Приангарья Олеся Полунина.

Анна Михайловна работала в «Молчановке» с 2014 по 2024 год, пройдя путь от главного библиотекаря до заместителя директора по организационно-методической работе.

Она стояла у истоков создания детского центра «База курносых», лаборатории по изучению английского языка, инклюзивной студии «Открытая рампа», сервисов удаленного заказа и выдачи книг, а также организации масштабных фестивалей «КнигаМарт» и «Этим летом в Иркутске».

Специалист имеет профессиональные награды, благодарственные письма губернатора Иркутской области, председателя Законодательного Собрания региона.

Прежде, с 2017 года, руководителем являлась Лариса Сулейманова. При ней «Молчановка» активнее развивала современные форматы работы и становилась центром притяжения для горожан. Позже специалист перешла на работу в Российскую государственную библиотеку, где курирует систему обязательного экземпляра.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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