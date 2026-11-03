Пять налоговых схем под запретом: Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс

29 октября 2026 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект № 617-9 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ закрывает распространенные схемы налоговой оптимизации, которые использовались для уменьшения налоговой нагрузки.

Зарплата под видом дивидендов

Первая схема касается выплаты вознаграждения под видом дивидендов. Налоговая нагрузка на дивиденды традиционно ниже, чем на фонд оплаты труда, что создавало стимулы для искусственной оптимизации. ФНС России давно обращала внимание на подобные схемы, когда собственники получали минимальную зарплату, а основной доход — через дивиденды.

Хотя законопроект № 617-9 напрямую не запрещает эту схему, он существенно меняет налогообложение дивидендов: они переводятся с отдельной шкалы 13/15% на общую прогрессивную шкалу НДФЛ — от 13% до 22%. Это делает подобную оптимизацию менее выгодной, особенно при высоких доходах. При этом налоговые органы продолжают использовать существующие инструменты для переквалификации таких выплат в трудовое вознаграждение с соответствующим доначислением налогов и страховых взносов.

Серый импорт под видом личных посылок

Второе направление борьбы — закрытие схемы серого импорта через маркетплейсы под видом личных посылок. Сейчас товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг не облагаются таможенными пошлинами и НДС при ввозе для личного пользования.

Как сообщал «Коммерсантъ» в июне 2026 года, Минфин предложил поэтапно ввести НДС на импорт через маркетплейсы. Законопроект предусматривает новый механизм налогообложения товаров электронной торговли: физические лица признаются плательщиками НДС при ввозе товаров, а налоговыми агентами станут операторы цифровых платформ и иностранные продавцы (новая статья 174.4 НК РФ).

Порог в 200 евро перестанет действовать для целей налогообложения — все импортные товары, продаваемые через российские маркетплейсы, будут облагаться НДС независимо от их стоимости.

Налогообложение паевых инвестиционных фондов

Третье изменение касается закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ПИФ), предназначенных для квалифицированных инвесторов. До сих пор ПИФы не платили налог на прибыль, а налогообложение возникало только при выплате доходов пайщикам или погашении паев. Фонды могли годами не выплачивать доходы, откладывая момент налогообложения.

Как сообщал Минфин России 24 сентября 2026 года, предлагается обязать такие ПИФы платить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов (дивиденды, проценты, роялти, доходы от аренды) по ставке 15%. Управляющая компания будет выступать налоговым агентом (новая статья 276.1 НК РФ).

По информации «Ведомостей», Минфин готов смягчить эту норму ко второму чтению — для ряда ЗПИФов может сохраниться действующий механизм уплаты налога только при погашении или продаже паев.

Дарение имущественных прав

Четвертая закрываемая схема — дарение «иных» имущественных прав лицам, не являющимся членами семьи или близкими родственниками.

Сейчас от НДФЛ освобождается дарение недвижимости, транспортных средств, акций и долей только между близкими родственниками (статья 217 НК РФ). Однако дарение других имущественных прав — например, права требования по договору долевого участия в строительстве — формально не подпадало под налогообложение.

Законопроект вводит прямой запрет на освобождение от НДФЛ при дарении имущественных прав не членам семьи. Освобождение сохранится только для дарения между близкими родственниками, определяемыми в соответствии с Семейным кодексом РФ: супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры.

Последовательное использование льгот РИП и ТОР

Пятое изменение касается резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и региональных инвестиционных проектов (РИП). Следует отметить, что данная норма не содержится в законопроекте № 617-9. Ограничение на последовательное использование налоговых льгот было введено ранее — Федеральным законом № 18-ФЗ от 11 февраля 2026 года, который вступил в силу с 1 апреля 2026 года.

Согласно этому закону, для новых резидентов ТОР, особых экономических зон (ОЭЗ) и свободного порта Владивосток право на льготы в текущем году возникает только при условии, что соотношение объема инвестиций в основной капитал и расходов на НИОКР к базовой расчетной величине составляет не менее 1. Закон также запрещает последовательное применение льгот — например, когда компания сначала использует преференции как резидент ТОР, а затем переходит на режим РИП, продолжая пользоваться пониженными ставками.

Дальнейшая судьба законопроекта

Законопроект № 617-9 принят в первом чтении. Срок представления поправок установлен до 12 ноября 2026 года. Большинство изменений планируется ввести с 1 января 2027 года.