Сирота из Ангарска получил квартиру спустя шесть лет ожиданий

Жителю Ангарска, оставшемуся в малолетнем возрасте сиротой, удалось получить жилье, которое он ждал шесть лет. В этом помогли правоохранители, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В текущем году в социальной сети была опубликована информация о нарушении жилищных прав жителя города Ангарска. С 2020 года он состоял в очереди на получение жилья как лицо, оставшееся в малолетнем возрасте без попечения родителей, однако на протяжении длительного времени мер к предоставлению квартиры уполномоченными органами не принималось. Многочисленные обращения в различные инстанции не приносили положительных результатов», – пояснили в СК.

По этому факту возбудили уголовное дело, в связи с чем заявителя признали потерпевшим. Следователи обратились в суд, в результате чего накануне мужчина получил долгожданную квартиру.