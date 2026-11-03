Первый серийный МС-21 завершил испытания и вернулся в Иркутск

Первый серийный самолет МС-21-310 после завершения запланированных работ вернулся из Жуковского на аэродром Иркутского авиазавода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Иркутский авиационный завод

Перелет выполнял смешанный экипаж «Яковлева» под руководством старшего летчика-испытателя Иркутского авиационного завода Сергея Михайлюка. В состав экипажа вошли летчики-испытатели и бортинженеры летно-испытательных подразделений Инженерного центра и Иркутского авиазавода.

Самолет при необходимости пройдет доработки по результатам сертификационных испытаний. В него будет установлен новый салон.