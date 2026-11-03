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Возобновляется движение общественного транспорта по Розы Люксембург в Иркутске

В Иркутске спустя полгода возобновляется движение общественного транспорта по улице Розы Люксембург, которое было изменено в связи с ремонтом дороги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 4 ноября движение общественного транспорта по улице Розы Люксембург в Ленинском округе Иркутска будет восстановлено. Автобусы поедут по ранее утвержденным схемам», – сообщили власти.

Речь о транспорте под номерами 10к, 13, 14, 25, 30, 33, 36, 37, 39, 42, 54, 55, 65, 66, 71. Напомним, что схема их движения была изменена с 28 апреля на период проведения ремонтных работ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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