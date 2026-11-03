Новую масштабную спортплощадку построят в Байкальске: она обойдется в 100 млн

В городе Байкальске появится новая спортивная площадка «Игра для всех – победа каждого». Проект обещает быть масштабным – на него направят больше 100 млн рублей, а реализация пройдет в пять этапов, сообщает СИА, изучившее документацию на портале госзакупок.

Фото из документации с портала госзакупок

Пространство обустроят вблизи микрорайонов Гагарина, Строитель, Южный, Красный ключ, а также популярного курорта «Гора соболиная». На его территории появятся веревочный парк, памп-трек, футбольное и волейбольное поля, беговые дорожки, зона стритбола, спортивные тренажеры, в том числе инклюзивные, теннисные столы, волейбольно-теннисные стойки, баскетбольные кольца, трибуны, пьедестал почета, площадка для встреч.

Фото из документации с портала госзакупок

Фото из документации с портала госзакупок

Фото из документации с портала госзакупок

Для удобства посетителей разместят скамьи, урны, велопарковки, навесы с подсветкой, качели, шезлонги, зарядную станцию, информационные стенды, туалеты, раздевалки, парковку. Запланированы обустройство видеонаблюдения, освещения, а также озеленение – посадка елей, сосен, ив, рябин, кленов, спирей, тысячелистников и других деревьев, кустарников и растений.

Ведутся поиски подрядчика. Парк должен появиться до 1 октября 2027 года.