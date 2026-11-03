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Рынок подержанных подключаемых гибридов вырос на 23%

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С января по сентябрь 2026 года в России купили 13 802 подержанных автомобиля сегмента подключаемых гибридов — на 22,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «АВТОСТАТ». На фоне трехзначной динамики рынка новых PHEV рост на вторичном рынке выглядит скромнее.

В марочном рейтинге лидирует Li Auto (Lixiang) — 4 531 экземпляр, почти треть (32,8%) рынка. На втором месте Voyah (2 742 штуки), что эквивалентно пятой части рынка, замыкает тройку BMW (1 055).

Суммарно на эти бренды приходится 60% российского рынка подержанных PHEV. Результаты других марок заметно ниже тысячи единиц.

Вместе с этим, растет интерес россиян к электромобилям. С начала года продано 11 550 новых авто на электроэнергии, что составляет 1,2% от общего объема рынка, при этом Иркутская область вошла в топ-5 регионов по их количеству.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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