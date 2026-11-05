ВТБ отчитался о факторах роста банка

ВТБ продолжает доказывать, что открытость – лучший капитал. На встрече с акционерами и клиентами в Иркутске эксперты банка не только отчитались о прибыли в 407,5 млрд рублей, но и поделились мнениями. Спикеры рассказали, на что инвесторам смотреть при покупке акций и облигаций, дали конкретные прогнозы по инвестиционным инструментам и рассказали, как использовать налоговые льготы.

Фото: А. Фёдоров

Финансовый фундамент: качество прибыли

За 9 месяцев 2026 года чистая прибыль ВТБ достигла 407,5 млрд рублей, прибавив 7% год к году. Только за третий квартал банк заработал 182,3 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала в 19,1%.

«Главным фактором роста операционных доходов стало восстановление чистой процентной маржи. Она составила 2,6% за 9 месяцев, а чистые процентные доходы выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также нас очень радует рост комиссионного бизнеса: чистые комиссионные доходы прибавили 23% за 9 месяцев», – отметил Леонид Вакеев, начальник управления по работе с инвесторами.

По его словам, опережающая динамика доходов позволила банку снизить соотношение расходов к доходам до 38,2%. А сокращение розничного кредитования на 5% при одновременном росте корпоративного кредитования на 1,2% дало возможность более эффективно использовать капитал и улучшить показатели достаточности. Он также отметил позитивные изменения, происходящие в последние годы, в розничном бизнесе: развитие партнерств, улучшение цифровых сервисов и качества обслуживания, что способствует росту количества клиентов.

Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, ВТБ подтверждает амбициозный прогноз по чистой прибыли в 600 млрд рублей по итогам 2026 года. Эксперт отметил, что 2026 год завершает текущий трехлетний цикл, и сейчас команда активно работает над новой стратегией на 2027-2029 годы. Отвечая на вопрос о факторах роста, влияющих на прибыль, Леонид Вакеев подчеркнул, что банк ВТБ является бенефициаром смягчения ДКП.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

От цифр к людям: как завоевать доверие инвестора

Количество розничных акционеров ВТБ за пять лет выросло с 575 тысяч в 2021 году до 1,4 млн человек в 2026. Эксперты банка отмечают, что ключевым драйвером стал рост прибыли, подтверждающий правильность стратегии, а также возвращение к выплате дивидендов, что всегда позитивно воспринимается рынком. Однако не менее важную роль сыграла информационная открытость: банк наладил регулярный диалог с инвесторами, а не ограничился годовыми собраниями. Свою лепту внесла и конвертация «префов» в обыкновенные акции на комфортных условиях, что упростило покупку бумаг, а также увеличение веса ВТБ в биржевых индексах.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Репутация важнее цифр. На что глава Ассоциации инвесторов советует смотреть при покупке акций

Александр Масленников, председатель Совета Ассоциации институциональных и розничных инвесторов, считает, что корпоративное управление – это фундамент, который часто недооценивают.

«Корпоративное управление – это инструмент, который позволяет ответить на вопрос: «А как успех компании станет конкретным результатом для меня?» Потому что компания может быть успешной, а вместе с тем на жизни обычного миноритарного, розничного акционера это никак не сказывается. И это значит, что корпоративное управление в компании хромает», – пояснил Александр.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

На что смотреть инвестору:

Репутация: по данным исследований, 55% частных инвесторов в первую очередь смотрят на бренд, и только потом – на финансовые отчеты. Людям важно доверять тем, кому они отдают деньги. Дивиденды и курс: инвесторов традиционно волнуют две вещи – дивиденды и курсовая стоимость. «Надо смотреть не только на выплаты. Есть ли у компании понятная дивидендная политика? Исполняется ли она? – поясняет Масленников. – Сейчас часто бывает: политику написали, а выполнять отказались. Это крайне расстраивает инвесторов». Эксперт подчеркивает: если компания меняет правила игры, она обязана честно выйти к инвесторам и объяснить причины. Вторая история – курсовая стоимость. Здесь важно, чтобы у компании было долгосрочное видение, как акция будет расти в стоимости. Поэтому нужно смотреть, есть ли у компании стратегия повышения капитализации. Отношение к миноритариям: очень важно, как мажоритарный акционер относится к миноритариям. Могут ли они донести свою позицию до совета директоров? «На примере ВТБ: банк часто проводит реорганизации, но всегда активно коммуницирует с рынком. На все вопросы миноритариев отвечают. Это очень правильная практика», – отмечает эксперт. Система управления: важно, есть ли у розничных акционеров возможность быть услышанными. Могут ли они донести свою позицию до совета директоров? «У ВТБ есть представители миноритариев в Совете и отдельная площадка для взаимодействия. Это отличная практика», – говорит Масленников.

Фото: А. Фёдоров

Время возможностей: во что инвестировать, пока ставка ЦБ высока

Российский финансовый рынок переживает период высоких ставок, но для грамотного инвестора это время возможностей. Эксперты проанализировали текущую ситуацию и выделили инструменты, которые могут быть интересны как крупным игрокам, так и розничным вкладчикам.

Фото: А. Фёдоров

Ярослав Керов, инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции, отметил, что на последнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14%. При этом средний прогноз ставки на 2027 год был повышен с 10,5–12,5% до 12,5–13,5%.

«Мы предполагаем, что тенденция к снижению ставки продолжится, но, возможно, не такими активными темпами. Но всё будет, конечно же, зависеть от данных по инфляции», — отметил эксперт.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

1. Облигации: ставка на доход

На долговом рынке сейчас наблюдается уникальная ситуация. Длинные ОФЗ (облигации федерального займа) торгуются с доходностью около 17%. Это на 3% выше ключевой ставки ЦБ (14%) — премия, которой не было уже давно.

«Мы смотрим на этот класс активов с осторожным оптимизмом, — комментирует инвестиционный консультант. — Тенденция к снижению ставки сохраняется, на горизонте 2–3 лет ОФЗ могут показать доходность выше банковских вкладов».

Корпоративный долг также выглядит привлекательно: доходность качественных облигаций составляет 17–19% годовых.

«Хочу предостеречь от погони за сверхдоходностью, — предупреждает эксперт. — Облигации с доходностью 25–45% часто сигнализируют о проблемах эмитента. Не жертвуйте надежностью ради лишних процентов. Качественные компании сейчас дают 17–19%, и этого более чем достаточно».

Фото: А. Фёдоров

2. Валютный хедж

На фоне ослабления рубля инвесторы ищут защиту в валютных инструментах. Эксперт советует не просто покупать юани или доллары, а присмотреться к валютным облигациям. Сейчас на рынке есть выпуски в юанях с доходностью 7–9% годовых.

3. Акции: недооцененные гиганты

Индекс МосБиржи преодолел отметку в 2500 пунктов. По показателю P/E (цена/прибыль) рынок находится на минимумах за 12 лет.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

«Мы ждем индекс на уровне 3340 пунктов в течение 12 месяцев, — прогнозируют Ярослав Керов. — Геополитика остается риском, но фундаментально компании стоят дешево».

Главным драйвером для частных инвесторов остаются дивиденды. Доходности многих «голубых фишек» уже превышают ставки по вкладам. Дополнительную поддержку котировкам оказывают программы обратного выкупа акций (байбэки), которые проводят сами компании для поддержки своих котировок.

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Фото: А. Фёдоров

Иван Рудых