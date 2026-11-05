70% владельцев ИИС живут за пределами Москвы, Петербурга и Подмосковья

Почти 70% владельцев индивидуальных инвестиционных счетов в ВТБ Мои Инвестиции живут за пределами Москвы, Петербурга и Подмосковья. Средний возраст клиента с ИИС – около 45 лет. Таким портрет инвестора получился по итогам девяти месяцев 2026 года.

«География показывает, что долгосрочные инвестиции давно вышли за пределы крупнейших городов – семь из десяти наших клиентов с ИИС обслуживаются в регионах. Активнее всего ИИС открывают клиенты в возрасте 40-60 лет: за девять месяцев их стало почти на 28 тысяч больше. Это поколение уже думает о будущей пенсии, и пятилетний минимальный срок ИИС третьего типа совпадает с привычным для него горизонтом накоплений», – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Число владельцев ИИС выросло во всех регионах присутствия брокера. В первую десятку по числу клиентов с ИИС вошли три сибирских региона: Новосибирская область на четвертом месте, Иркутская – на девятом, Кемеровская – на десятом. Быстрее всего рос Севастополь: там число владельцев ИИС за девять месяцев увеличилось на 20%.

ИИС выбирают в основном зрелые инвесторы: 64% клиентов – 40 лет и старше, каждый пятый – старше 60. С начала года число владельцев счетов в возрасте 40–60 лет выросло на 4,8%. ИИС – долгосрочный продукт, и его чаще открывают люди, у которых уже есть сбережения и финансовые цели на несколько лет вперед.

Среди владельцев ИИС 44% – женщины. Средний возраст инвесторов-женщин – 46,6 лет, а инвесторов-мужчин – 44,5 лет. А среди клиентов старше 60 лет женщин уже больше половины – 57,5%.