Иркутяне рассказали, на что будут жить после выхода на пенсию

На работу или подработку в качестве основного источника дохода в пенсионном возрасте рассчитывают 28% иркутян, еще столько же надеются на государственные выплаты. Личные сбережения планируют использовать 16%, средства в негосударственных пенсионных фондах — 3%. Об этом сообщает SuperJob.

На помощь детей полагается лишь один из ста опрошенных, еще 6% выбрали другие варианты. Женщины чаще мужчин отмечают, что продолжат работать, мужчины чаще рассчитывают на личные сбережения.

Респонденты до 35 лет чаще планируют жить на накопления (21%), в возрасте 35–45 лет — на средства от подработок (34%), граждане 45+ рассказали, что их основным источником будет госпенсия (32%). Респонденты с высшим образованием чаще ориентируются на работу (31%) и накопления (19%), чем обладатели среднего профессионального образования (25% и 14%); выпускники колледжей и техникумов в первую очередь надеются на государственную пенсию (30%).

Горожане с доходом до 100 тыс. рублей в месяц чаще полагаются на госвыплаты (33%), чем те, кто зарабатывает больше (23%). Среди зарабатывающих 100–150 тыс. чаще отмечают, что планируют работать или подрабатывать на пенсии (30%), а каждый пятый с доходом от 150 тыс. надеется на собственные накопления.