ИНК поддержала строительство этнокомплекса «Урикит» в Красноярском крае

Иркутская нефтяная компания (ИНК) оказала содействие в создании семейного стойбища «Урикит» на территории традиционного природопользования эвенкийской общины «Кунноир».

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

В рамках поддержки проекта компания обеспечила финансирование закупки и транспортировки строительных материалов, необходимых для возведения жилых помещений и объектов хозяйственной инфраструктуры. Новый этнокультурный и образовательный комплекс расположен в Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края.

Проект «Урикит» ориентирован на этноэкологическое воспитание подрастающего поколения, сохранение родного языка и укрепление традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Образовательная программа стойбища охватывает широкий спектр практических занятий и традиционных навыков. В рамках практического блока мальчики осваивают технологии заготовки бересты, возведения традиционного жилья, а также базовые аспекты рыбного и охотничьего промыслов. Девочки изучают специфику сбора дикоросов, пошива национальной одежды, традиционные методики выделки шкур и рецептуру блюд национальной кухни.

Значительная часть программы отведена физическому развитию и популяризации культурного наследия. Воспитанники обучаются национальным видам спорта, включая прыжки через нарты, традиционную борьбу, бег по пересеченной местности, метание копья, топора и ножа, а также стрельбу из лука. Фольклорное направление проекта предусматривает изучение эвенкийского языка на базе произведений местных авторов, освоение национальных танцев и знакомство с традиционной обрядовой культурой.

Реализация инициативы рассчитана на долгосрочную перспективу. Планируется, что стойбище «Урикит» будет ежегодно принимать детей из семей членов общины, обеспечивая непрерывную передачу культурного наследия, популяризацию здорового образа жизни и укрепление родственных связей в единстве с природой родного края.

Иркутская нефтяная компания системно поддерживает проекты, направленные на сохранение идентичности, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера. Совместно с Благотворительным фондом Марины Седых предприятие реализовало ряд значимых образовательных, научных и культурных инициатив. В их числе — издание трехъязычного сборника «Голос Севера», выпуск книги «Эвенкийские и тофаларские сказки», а также производство документальных фильмов о жизни КМНС, отмеченных наградами профильных фестивалей. Дополнительным инструментом содействия выступает грантовая программа ИНК, в рамках которой ежегодно распределяются субсидии на развитие проектов коренных малочисленных народов.