Новости

Налоги 2026, последние новости
Пять налоговых схем под запретом: Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
Госдума одобрила налог, который принесет бюджету 1,1 трлн рублей с металлургов
«Большой брат» для самозанятых: ФНС начала массово штрафовать за удаление чеков
Все материалы сюжета

ИНК поддержала строительство этнокомплекса «Урикит» в Красноярском крае

Иркутская нефтяная компания (ИНК) оказала содействие в создании семейного стойбища «Урикит» на территории традиционного природопользования эвенкийской общины «Кунноир».

<p>Фото предоставлено пресс-службой ИНК</p>

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

В рамках поддержки проекта компания обеспечила финансирование закупки и транспортировки строительных материалов, необходимых для возведения жилых помещений и объектов хозяйственной инфраструктуры. Новый этнокультурный и образовательный комплекс расположен в Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края.

Проект «Урикит» ориентирован на этноэкологическое воспитание подрастающего поколения, сохранение родного языка и укрепление традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Образовательная программа стойбища охватывает широкий спектр практических занятий и традиционных навыков. В рамках практического блока мальчики осваивают технологии заготовки бересты, возведения традиционного жилья, а также базовые аспекты рыбного и охотничьего промыслов. Девочки изучают специфику сбора дикоросов, пошива национальной одежды, традиционные методики выделки шкур и рецептуру блюд национальной кухни.

Значительная часть программы отведена физическому развитию и популяризации культурного наследия. Воспитанники обучаются национальным видам спорта, включая прыжки через нарты, традиционную борьбу, бег по пересеченной местности, метание копья, топора и ножа, а также стрельбу из лука. Фольклорное направление проекта предусматривает изучение эвенкийского языка на базе произведений местных авторов, освоение национальных танцев и знакомство с традиционной обрядовой культурой.

Читайте также:

Братск вводит туристический налог: отельеры и жители против
31 октября 2026
Вьетнамская авиакомпания запустила рейсы из Иркутска в Нячанг и на остров Фукуок
31 октября 2026

Реализация инициативы рассчитана на долгосрочную перспективу. Планируется, что стойбище «Урикит» будет ежегодно принимать детей из семей членов общины, обеспечивая непрерывную передачу культурного наследия, популяризацию здорового образа жизни и укрепление родственных связей в единстве с природой родного края.

Иркутская нефтяная компания системно поддерживает проекты, направленные на сохранение идентичности, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера. Совместно с Благотворительным фондом Марины Седых предприятие реализовало ряд значимых образовательных, научных и культурных инициатив. В их числе — издание трехъязычного сборника «Голос Севера», выпуск книги «Эвенкийские и тофаларские сказки», а также производство документальных фильмов о жизни КМНС, отмеченных наградами профильных фестивалей. Дополнительным инструментом содействия выступает грантовая программа ИНК, в рамках которой ежегодно распределяются субсидии на развитие проектов коренных малочисленных народов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес