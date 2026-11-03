Подписан проект планировки иркутского предместья Рабочего

Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал проект планировки территории предместья Рабочего. В документ внесли две важные корректировки. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

«Восстановили социальную справедливость жителей — собственников частных домов, расположенных в конечной части улиц Напольная и Баррикад. Горожане получали свои участки еще 50–70 лет назад, а при уточнении границ столкнулись с проблемой уменьшения их площади. Наши специалисты все проверили и предусмотрели возможность сохранения прилегающих территорий в собственности граждан», — написал Болотов.

В районе бывшего авторынка на участке от улицы Баррикад в сторону СНТ «Просвещение» предусмотрели землю для возведения школы и детского сада.