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Просрочка по кредитам кафе и ресторанов достигла 24,3 млрд рублей

К 1 сентября 2026 года общий кредитный портфель кафе и ресторанов составил 184 млрд рублей, а просроченная задолженность — 24,3 млрд. Это максимум за весь период наблюдений с февраля 2018 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. За год показатель вырос на 27%, только за август — на 1,25 млрд рублей.

«Индустрия гостеприимства входит в затяжной кризис. Чистая рентабельность ресторанов редко превышает 10–12%, поэтому доля проблемных долгов в 13% для отрасли — критический уровень», — считает бизнес-консультант, эксперт московского отделения «Опоры России» Сергей Маликов.

Доля не выплаченных в срок долгов превысила 13% — платежи не поступают вовремя почти по каждому восьмому рублю, который предприятия общепита должны банкам. Статистика ЦБ охватывает не только рестораны и кафе, но и столовые, бары, фастфуд, точки продажи еды навынос и кейтеринг — все виды деятельности по ОКВЭД 56.

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Для финансовых организаций просрочка на уровне 13% — серьезный сигнал о состоянии отрасли, пояснил управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин. Кредиторы учитывают такие риски при выдаче новых ссуд, поэтому ухудшение положения части заведений может привести к более жестким условиям финансирования даже для тех, кто пока платит исправно.

Ресторанный рынок России переживает масштабную трансформацию. «Коммерсантъ» сообщает о масштабных сокращениях точек общепита. За восемь месяцев 2026 года число ликвидаций в общепите РФ выросло почти на 30%. По данным издания, заведения не выдерживают роста расходов на продукты, персонал, аренду и налоги.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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