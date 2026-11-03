Первые шаги с ИИ: от идеи до своего проекта. Очередная встреча проекта ИИ/Внутри состоится 5 ноября

5 ноября в Белом доме пройдёт камерная встреча проекта ИИ/Внутри для тех, кто начал разрабатывать инструменты с искусственным интеллектом для своих реальных задач, не имея опыта программирования.

Что будет:

Евгений Неверов расскажет, как собрал систему проведения соревнований по киокушину без единой строчки кода — просто объясняя ИИ, что должно происходить.

Родион Елин поделится опытом создания четырёх сервисов для реальных задач: от координат до сводок Zabbix. Как перестать думать о вайбкодинге и начать вайбкодить.

Наталья Понамарева расскажет, как перешла от использования Google-таблиц к собственному сервису для доставки Газеты Дело и проверила его на реальных поездках.

Антон Сафин подведёт итоги года работы с ИИ-агентами: какие инструменты остались в работе, а какие оказались лишними, и как вести проекты, чтобы они не рассыпались.

После каждого выступления — время на вопросы и обсуждение с авторами. Одна программа, один зал, без параллельных потоков.

Когда: 5 ноября 2026, начало в 14:00 (время иркутское)

Где: Белый дом

Для кого: для тех, кто готовится к своему первому проекту с ИИ

Встреча завершится около 17:20.

«Приходите — попробуем разобраться, как легко начать и почему сложно остановиться», — пишут организаторы.

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