Врачи Центра Бакулева провели более 500 осмотров в Иркутске и Усть-Куте при поддержке ИНК

При поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Иркутске и Иркутской области состоялись выездные медицинские приемы ведущих специалистов ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России. Диагностическая кампания была организована в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН).
Работа выездной бригады, в состав которой вошли кардиохирурги, кардиолог, диагност и сердечно-сосудистый хирург, была организована для сотрудников компании на производственных площадках ИНК, Иркутском заводе полимеров, а также в больнице Усть-Кута для местных жителей. Всего эксперты провели свыше 500 осмотров, диагностику прошел 471 человек, в том числе 200 жителей Усть-Кута.
— В нашей компании медицине уделяется приоритетное внимание. Мы планомерно смещаем фокус с оказания экстренной помощи на превентивные меры, чтобы предотвратить развитие серьезных патологий. Здоровье – самое ценное для каждого человека. Возможности региональных центров несопоставимы с федеральными, и наша задача – построить канал, по которому сотрудники и жители региона смогут получать самую современную и высокотехнологичную помощь, — отметила директор департамента охраны здоровья ИНК Оксана Карцева.
По результатам диагностики 89 человек получили направления на проведение операций в Центре им. А.Н. Бакулева в рамках системы государственных квот.
В их число вошли 59 сотрудников ИНК и членов их семей, а также 30 жителей Усть-Кута. Кроме того, в рамках партнерства обеспечено долгосрочное взаимодействие: врачи федерального центра продолжат дистанционно консультировать медперсонал ИНК по результатам исследований сотрудников и их родственников.
— Такой формат выездной диагностики позволяет выявлять патологии сердечно-сосудистой системы на самых ранних стадиях, оперативно отбирать пациентов и выстраивать бесшовный маршрут для их госпитализации на хирургическое лечение в Москву. В целом сибиряки отличаются крепким здоровьем, однако мы отмечаем распространенность сосудистых нарушений и аритмий, частота которых возросла на фоне перенесенного COVID, — подчеркнула советник генерального директора НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Галина Луценко.
Данная инициатива является частью стратегического соглашения, подписанного сторонами на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Целью сотрудничества является развитие регионального здравоохранения, внедрение передовых медицинских технологий и повышение доступности высокотехнологичной помощи в Иркутской области.
В ИНК функционирует профильный департамент, объединяющий направления промышленной медицины и профилактики заболеваний. На производственных объектах компании развернута сеть из 27 современных здравпунктов. С 2024 года ИНК активно развивает проекты раннего выявления сердечно-сосудистых и других заболеваний. На Ярактинском месторождении функционирует специализированная лаборатория, где сотрудники могут оперативно пройти исследования крови, проверить уровень холестерина, выполнить УЗИ сосудов шеи, а также получить контроль показателей при сахарном диабете. Важным элементом корпоративной среды также является постоянная психологическая поддержка сотрудников как на промысле, так и в офисах компании.