Врачи Центра Бакулева провели более 500 осмотров в Иркутске и Усть-Куте при поддержке ИНК

При поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Иркутске и Иркутской области состоялись выездные медицинские приемы ведущих специалистов ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России. Диагностическая кампания была организована в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного на Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН).

Работа выездной бригады, в состав которой вошли кардиохирурги, кардиолог, диагност и сердечно-сосудистый хирург, была организована для сотрудников компании на производственных площадках ИНК, Иркутском заводе полимеров, а также в больнице Усть-Кута для местных жителей. Всего эксперты провели свыше 500 осмотров, диагностику прошел 471 человек, в том числе 200 жителей Усть-Кута.

— В нашей компании медицине уделяется приоритетное внимание. Мы планомерно смещаем фокус с оказания экстренной помощи на превентивные меры, чтобы предотвратить развитие серьезных патологий. Здоровье – самое ценное для каждого человека. Возможности региональных центров несопоставимы с федеральными, и наша задача – построить канал, по которому сотрудники и жители региона смогут получать самую современную и высокотехнологичную помощь, — отметила директор департамента охраны здоровья ИНК Оксана Карцева.

По результатам диагностики 89 человек получили направления на проведение операций в Центре им. А.Н. Бакулева в рамках системы государственных квот.

В их число вошли 59 сотрудников ИНК и членов их семей, а также 30 жителей Усть-Кута. Кроме того, в рамках партнерства обеспечено долгосрочное взаимодействие: врачи федерального центра продолжат дистанционно консультировать медперсонал ИНК по результатам исследований сотрудников и их родственников.

— Такой формат выездной диагностики позволяет выявлять патологии сердечно-сосудистой системы на самых ранних стадиях, оперативно отбирать пациентов и выстраивать бесшовный маршрут для их госпитализации на хирургическое лечение в Москву. В целом сибиряки отличаются крепким здоровьем, однако мы отмечаем распространенность сосудистых нарушений и аритмий, частота которых возросла на фоне перенесенного COVID, — подчеркнула советник генерального директора НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Галина Луценко.

Данная инициатива является частью стратегического соглашения , подписанного сторонами на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). Целью сотрудничества является развитие регионального здравоохранения, внедрение передовых медицинских технологий и повышение доступности высокотехнологичной помощи в Иркутской области.

В ИНК функционирует профильный департамент, объединяющий направления промышленной медицины и профилактики заболеваний. На производственных объектах компании развернута сеть из 27 современных здравпунктов. С 2024 года ИНК активно развивает проекты раннего выявления сердечно-сосудистых и других заболеваний. На Ярактинском месторождении функционирует специализированная лаборатория, где сотрудники могут оперативно пройти исследования крови, проверить уровень холестерина, выполнить УЗИ сосудов шеи, а также получить контроль показателей при сахарном диабете. Важным элементом корпоративной среды также является постоянная психологическая поддержка сотрудников как на промысле, так и в офисах компании.