Банк Уралсиб стал партнером Х Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»

29 и 30 октября в Новолуговской средней школе № 57 Новосибирской области прошел Х Международный экологический фестиваль «Будущее в руках живущих», партнером которого стал Банк Уралсиб.

Учредителем фестиваля выступила Администрация Новосибирского района Новосибирской области, организаторами – МБУДО НР «Станция юных натуралистов» и МБОУ «Новолуговская СШ №57», при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В программу фестиваля вошли научно-практические секции конференции «Время думать иначе», просветительские мероприятия, познавательные игры, а также многочисленные творческие конкурсы. В заключительный день фестиваля его участники получили подарки от Банка Уралсиб.

За десять лет фестиваль «Будущее в руках, живущих» объединил образовательные учреждения Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Томской областей, Алтайского края а также Республики Казахстан, Беларуси и Монголии, и стал площадкой для развития экологической деятельности молодежи.

«Банк Уралсиб с 2021 года выступает партнером международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих». За это время форум значительно расширил свои границы, с каждым годом привлекая все большее количество участников. Мы убеждены в том, что фестиваль способствует развитию экологической культуры у детей и молодёжи и помогает молодому поколению формировать бережное отношение к окружающему миру», – отметила исполнительный директор, руководитель Урало-Сибирского макрорегиона ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева.