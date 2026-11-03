Сбер вдвое сократил расходы на кассовое оборудование для новых предпринимателей

Предприниматели, впервые подключающие торговый эквайринг в Сбере, получат скидку 50% на фискальный накопитель при аренде онлайн-кассы. Акция распространяется на пакет обслуживания «Оптимальный».

Для участия предпринимателю необходимо заключить договор торгового эквайринга, подключить смарт-терминал и открыть счет возмещения в банке. Ключевым условием является отсутствие действующих договоров эквайринга в Сбере на момент оформления заявки.

Эта акция поможет предпринимателям сэкономить на старте или при открытии новой точки. Скидка 50% на кассу в первый месяц позволяет сразу принимать безналичные платежи, сэкономить в расходах на оборудование, а освободившиеся средства вложить в развитие дела.

«Мы понимаем, с какими затратами сталкивается бизнес в самом начале пути. Снижая стоимость обслуживания оборудования, мы помогаем нашим клиентам быстрее выйти на операционную окупаемость и сделать процесс оплаты для их покупателей максимально удобным», — Иван Подлужный, заместитель председателя Байкальского банка Сбера.

Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробные условия подключения доступны на официальном сайте Сбербанка в разделе Эквайринг для бизнеса и в отделениях банка.

Помимо скидки 50% на первый месяц, банк предлагает предпринимателям дополнительные возможности для роста: возврат половины НДС на комиссию за эквайринг, зачисление выручки на счет до двух раз в день (включая выходные) и круглосуточную поддержку.

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