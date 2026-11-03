Три исторических здания Иркутска получат подсветку

В Иркутске начались работы по монтажу декоративной фасадной подсветки трех исторических зданий в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В новом свете предстанут Крестовоздвиженская церковь на улице Седова, 1, корпус ИГУ на Ленина, 3, и Художественный музей имени В. П. Сукачева на Ленина, 5. Об этом сообщает администрация Иркутска.

«Третий раз мы получаем федеральное финансирование на реализацию таких мероприятий. В 2023 году мы установили подсветку на 16 зданиях, в 2025-м — еще на 10 объектах. В этом году выбрали три знаковых здания. Все они являются объектами культурного наследия, и новая подсветка не только подчеркнет их уникальную архитектуру, но и сделает центр города более красивым и привлекательным для вечерних прогулок», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Проект стал возможен благодаря победе Иркутска в конкурсном отборе: в этом году городу одобрена федеральная субсидия на обустройство туристского центра, финансирование идет из федерального, областного и городского бюджетов.

На трех объектах используют 856 прожекторов и проложат 2456 метров кабеля: у Крестовоздвиженской церкви установят 30 светильников на восьми опорах, на здании ИГУ разместят 477 прожекторов, фасад Художественного музея будут подсвечивать 349 прожекторов. Подсветка призвана акцентировать элементы декора фасадов, которые днем остаются в тени, повысить туристическую привлекательность центра и создать единый световой ансамбль в исторической части города.