Fatal error: Uncaught exception 'Swift_TransportException' with message 'Expected response code 220 but got code "421", with message "421 Too many concurrent SMTP connections; please try again later.
"' in /usr/local/apachefr/htdocs/sia/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php:383
Stack trace:
#0 /usr/local/apachefr/htdocs/sia/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php(289): Swift_Transport_AbstractSmtpTransport->_assertResponseCode('421 Too many co...', Array)
#1 /usr/local/apachefr/htdocs/sia/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php(117): Swift_Transport_AbstractSmtpTransport->_readGreeting()
#2 /usr/local/apachefr/htdocs/sia/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Mailer.php(79): Swift_Transport_AbstractSmtpTransport->start()
#3 /usr/local/apachefr/htdocs/sia/inc/mylibs/ns/mail/Mailer.php(51): Swift_Mailer->send(Object(Swift_Message))
#4 /usr/local/apachefr/htdocs/sia/inc/mylibs/ns in /usr/local/apachefr/htdocs/sia/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php on line 383
Fatal error: Uncaught exception 'Swift_TransportException' with message 'Expected response code 220 but got code "421", with message "421 Too many concurrent SMTP connections; please try again later.
"' in /usr/local/apachefr/htdocs/sia/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php:383
Stack trace:
#0 /usr/local/apachefr/htdocs/sia/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php(289): Swift_Transport_AbstractSmtpTransport->_assertResponseCode('421 Too many co...', Array)
#1 /usr/local/apachefr/htdocs/sia/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php(117): Swift_Transport_AbstractSmtpTransport->_readGreeting()
#2 /usr/local/apachefr/htdocs/sia/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Mailer.php(79): Swift_Transport_AbstractSmtpTransport->start()
#3 /usr/local/apachefr/htdocs/sia/inc/mylibs/ns/mail/Mailer.php(51): Swift_Mailer->send(Object(Swift_Message))
#4 /usr/local/apachefr/htdocs/sia/inc/mylibs/ns in /usr/local/apachefr/htdocs/sia/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php on line 383