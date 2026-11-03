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«Не поддавайтесь эмоциям»: Кобзев прокомментировал развод пенсионерки от своего имени

Жительница Усть-Илимска лишилась 26 млн рублей, доверившись аферисту. Он притворился губернатором Игорем Кобзевым и даже позвонил ей по видеосвязи, имитируя беседу с помощью современных дипфейк-технологий. Ситуацию прокомментировал сам глава региона.

«Я не могу приставить к каждому пожилому человеку полицейского, чтобы вовремя распознать опасный звонок. Поэтому вновь призываю всех: обсуждайте тему мошенничества за семейными ужинами, при встречах с друзьями и близкими.

Пожалуйста, повторяйте своим родителям, детям, бабушкам и дедушкам, соседям: губернатор никогда не будет звонить вам по видеосвязи, просить перевести личные сбережения или рассказывать о неких преступлениях против государства», – отметил глава региона.

Он посоветовал не соглашаться на участие в видеоконференциях, ссылки на которые присылают неизвестные, блокировать сомнительные номера, звонить якобы попавшим в беду близким только  по знакомым номерам, передавать информацию в полицию.

«Не поддавайтесь эмоциям. Когда на экране появляется глава региона и звучит знакомый голос, критическое мышление отключается. Вы паникуете и хотите поскорее помочь близким или спасти накопления. Именно этого состояния и добиваются мошенники», – подчеркнул Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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