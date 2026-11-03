Медведь напал на группу геологов во время командировки в Иркутск

Группа геологов из казанской компании была атакована медведем во время командировки в Иркутск. Один из участников погиб на месте. Женщина получила серьезные травмы ноги. Восстановить конечность помогли медики в Республиканской клинической больнице Татарстана, сообщает пресс-служба медучреждения.

Люди отправились в Приангарье в прошлом месяце. В начале октября компания коллег собралась в баню. В этот момент из леса к домикам вышел медведь: зверь пытался прорваться в дома, ломал двери и окна.

В какой-то момент один из мужчин принял решил переключить внимание хищника на себя, чтобы жена, которая была частью группы, и коллеги успели убежать. Мужчина пожертвовал собой, женщина спаслась, но, выпрыгивая из окна второго этажа, получила тяжелый перелом ноги.

В больнице пострадавшей оказали экстренную помощь, после чего требовалась плановая операция, которую она решила сделать в Татарстане. Врачи диагностировали тяжелый многооскольчатый перелом верхней трети большеберцовой кости с полным смещением и дефектом костного вещества.

Травматологам пришлось сделать три операции, чтобы собрать ногу заново, а также установить аппарат Илизарова. Манипуляции прошли успешно: на следующий день после последней операции женщина начала передвигаться с ходунками. На восстановление понадобится около полугода.