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Иркутский чиновник растратил бюджетные деньги на банкет в честь Дня дорожника

В Иркутске вынесли приговор 43-летнему чиновнику. Его признали виновным в растрате бюджетных денег, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В 2024 году руководитель госучреждения незаконно направил бюджетные деньги на празднование Дня работника дорожного хозяйства. Для оплаты банкета заключили два договора якобы на проведение конференции. Фактически никакая конференция не проводилась, а средства были израсходованы на торжество.

Ущерб оценили в 750 тысяч рублей. Мужчина признал вину и возместил деньги добровольно. Смягчающими обстоятельствами стали малолетние дети и полное раскаяние.

В связи с этим иркутянина приговорили к 2,5 года лишения свободы условно, оштрафовали, установили испытательный срок в 3 года и запретили занимать аналогичные должности в течение 2 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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