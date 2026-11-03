Трое мужчин застряли на лодке посреди реки в Иркутской области

На реке Киренге трое мужчин оказались в ловушке: их лотка сломалась прямо посреди водоема. К месту пришлось вызывать спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Днем сибиряки выехали на аэролодке из деревни Алексеевка. В районе деревни Шорохова произошла поломка судна.

«Люди оказались в безвыходной ситуации. На реке лед встал, местами наблюдались полыньи, на большей части реки – открытая вода. До берега самостоятельно добраться не было возможности», – пояснили в МЧС.

Мужчины дозвонились в экстренные службы, после чего из Киренска к месту выдвинулись два спасателя. Мужчин и судно с неисправным мотором обнаружили в 25 километрах выше по течению. Людей транспортировали в Алексеевку. Они находились в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались.

В настоящее время навигация на реках в Приангарье завершена: нарушать правила опасно для здоровья и жизни.