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Людей начали выселять из скандального дома на Пискунова, 40 в Иркутске

В Иркутске приставы начали исполнять решение суда по выселению людей из скандального дома на улице Пискунова, 40, который был признан объектом незавершенного строительства, представляющим угрозу для жизни и здоровья, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Иркутянам нужно покинуть этот дом и снести. Исполнительные производства о выселении без предоставления другого помещения и демонтаже возбуждены на основании исполнительных документов, выданных Октябрьским районным судом Иркутска.

Скандальную многоэтажку начали строить еще в 2008 году. Позже выяснилось, что часть документов на объект оказалась поддельной, а экспертиза нашла грубые нарушения стройки – при сильном землетрясении дом может «сложиться».

В 2019 году объект признали самовольной постройкой и постановили снести за счет собственников, в 2023-м – выселить людей без предоставления другого жилья. Кассация в Кемерово утвердила решение в 2024-м.  Известно, что застройщик дал взятки чиновнику мэрии и приставу квартирами, которые помогали «узаконить» стройку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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