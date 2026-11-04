Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 ноября: 10 385,4805 руб/1 г золота и 131,6200/1 г серебра

ЦБ РФ с 4 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 385,4805 руб.

1 грамм серебра - 131,6200 руб.

1 грамм платины - 3 789,8701 руб.

1 грамм палладия - 2 555,6399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 197,9097 р. (1,94%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,1900 р. (0,91%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 75,0099 р. (2,02%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,7601 р. (0,70%) .

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