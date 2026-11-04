Работодатели Сибири чаще всего ценят умение работать в коллективе

В структуре требований работодателей все больше места занимают профессиональные навыки, при этом требования к гибким навыкам за четыре года заметно изменились. По данным hh.ru, с 2022 по 2026 год доля гибких навыков среди упоминаний тысячи самых распространенных навыков в вакансиях сократилась с 26,3% до 19,3%. В Сибирском федеральном округе она составляет 18,9%. Об этом сообщает hh.ru.

«Изменения в требованиях к навыкам во многом отражают то, что происходит на самом рынке труда. В структуре спроса заметную роль играют рабочие и массовые профессии, где особенно важны конкретные профессиональные умения. Но это не означает, что гибкие навыки становятся менее нужными. Умение работать с людьми, договариваться, быстро осваивать новое востребовано в самых разных профессиях», — комментирует руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

За четыре года доля упоминаний работы в команде снизилась с 6,44% до 1,92%, грамотной речи — с 4,38% до 1,20%, многозадачности — с 0,86% до 0,14%, работы с людьми — с 0,55% до 0,14%, креативности — с 0,29% до 0,07%. При этом выросла доля точности и внимательности к деталям (с 0,49% до 1,54%), делового общения (с 1,54% до 2,25%), ответственности (с 0,40% до 0,98%), обучения и развития (с 0,81% до 1,39%), пунктуальности (с 0,06% до 0,33%).

Снижение доли гибких навыков было неравномерным: в вакансиях она сократилась с 26,3% в 2022-м до 23,9% в 2023-м и 20,5% в 2024-м, затем выросла до 20,7% в 2025-м и составила 19,3% в 2026-м; в резюме — с 34,4% до 21%. На этом фоне растет доля профессиональных навыков: работы с клиентами (с 10,8% до 13,5%), операционных (с 8,4% до 11,6%) и технических (с 3,5% до 7,7%).