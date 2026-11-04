«Ставка 13,8%»: Доходность накопительных счетов в топ-банках продолжила расти в октябре

Доходность по накопительным счетам в крупнейших банках России продолжает расти. В октябре средняя базовая ставка в топ-20 банках выросла на 0,30 процентных пункта, до 8,26%. Индикатор рассчитывается Финуслугами на основе предложений, которые сохраняются после окончания промо-периода, без учета бонусов.

Если же учитывать маркетинговые надбавки и бонусы за выполнение условий, средняя максимальная ставка в октябре увеличилась на 0,10 п.п., до 13,81% годовых.

Динамика на рынке была разнонаправленной: базовую ставку подняли два банка из топ-20 (на 1,00–5,00 п.п.), а максимальную — три банка (на 0,50–1,50 п.п.). При этом один банк снизил максимальную ставку на 1,00 п.п.

В результате максимальная ставка на рынке немного просела — с 16,00% до 15,50%. Такие условия доступны на ограниченную сумму и только при выполнении дополнительных требований (например, проведении операций по карте банка).

На последнем в 2026 году заседании совета директоров Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 14%. Такого мнения придерживаются эксперты крупнейших банков и инвесткомпаний. Регулятор уже брал паузу в сентябре и октябре. Цикл смягчения может возобновиться только в 2027 году с осторожного шага в 0,25 п.п. Напомним, 23 октября 2026 года ЦБ сохранил ставку на уровне 14%, взяв паузу после сентябрьского снижения.