Плюс 37% за год: Мясо бройлера в России подорожало до 250 рублей за килограмм

Мясо птицы в России продолжает стремительно дорожать. По итогам 44-й недели 2026 года оптовая стоимость бройлера составила 250 рублей за килограмм, что на 37% выше, чем годом ранее. К предыдущей неделе рост составил еще 2%, сообщает "Коммерсант".

Цены на разделанную птицу растут еще быстрее: филе подорожало на 42% (до 458 руб.), бедро — на 38% (до 190 руб.), а окорочок — на 31% (до 205 руб.). Единственным исключением стало куриное крыло, которое подешевело на 10% (до 148 руб.).

Рост оптовых цен неизбежно бьет по кошельку покупателей. По данным Росстата, в сентябре охлажденные и мороженые куры в магазинах подорожали в среднем на 15,8% (до 267,8 руб. за кг), а окорочка — на 12,3% (до 310,5 руб.).

Причиной ценового ралли стало увеличение издержек птицеводов и сокращение объемов производства. Попытки сдержать цены за счет увеличения импорта из Белоруссии и Китая пока не приносят результата.

Отметим, птицеводческая отрасль России продолжает укрупняться. По данным «Контур.Фокус», с начала 2022 года число игроков сократилось более чем на 9%, а к июню 2026 года общее число предприятий составило 4,57 тыс. (минус 3%). Эксперты связывают это с консолидацией бизнеса и массовым закрытием убыточных компаний.