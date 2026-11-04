«По поручению Путина»: Минтранс официально запретит курьерам выезжать на тротуары

В Правила дорожного движения (ПДД) внесут поправки, запрещающие курьерам выезжать на тротуары. Это следует из проекта Минтранса России, с которым ознакомился «Ъ».

Поручение проработать этот запрет президент Владимир Путин дал еще в марте 2026 года после жалоб граждан на опасную езду курьеров на электровелосипедах. Проблема обсуждалась и на декабрьском заседании Совета по правам человека.

В Минтрансе пояснили, что курьеры ездят не только на самокатах, но и на мощных мопедах, что создает угрозу для пешеходов. Работа над документом велась три года. Финальную версию проекта для общественного обсуждения министерство планирует опубликовать в ближайшее время.