Медведя-шатуна заметили на туристической тропе «Кедровая аллея» на Байкале

На тропе с деревянным настилом «Кедровая аллея» в Бурятии замечены следы медведя. Специалисты Байкальского заповедника отмечают, что они могут принадлежать шатуну.

«По нашему мнению – шатун. Медведь, который не залег и, возможно, не заляжет в берлогу», – отметили специалисты, пояснив, что за последние 50 лет не видели медведей в тайге в ноябре. Ширина передней лапы особи – 14 см, зверь является довольно крупным.

Это не единственный случай, когда в этом году встречались шатуны: следы также видели в конце октября в пойме реки Переемной – там заметили худого медведя, который не смог накопить жир. Аналогичное животное около Танхоя 1 ноября.

«Вблизи поселка Танхой по состоянию на начало ноября бродит не менее трех особей. И это реальная опасность. Они должны быть уже в берлогах», – резюмировали специалисты.