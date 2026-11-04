Новости

Налоги 2026, последние новости
Пять налоговых схем под запретом: Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс
Госдума одобрила налог, который принесет бюджету 1,1 трлн рублей с металлургов
«Большой брат» для самозанятых: ФНС начала массово штрафовать за удаление чеков
Все материалы сюжета

Усольчанку развели на 145 тыс. рублей под видом замены домофона

38-летняя жительница Усольского района стала жертвой аферистов. Ее обманули под видом замены домофона, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

Изначально женщине на мобильный позвонил неизвестный, представившийся сотрудником обслуживающей организации. Под предлогом замены домофона он убедил сообщить код из смс-сообщения.

Затем другие аферисты сказали, что из-за названного кода были оформлены кредиты: для отмены заявок сибирячку убедили перевести деньги на «безопасные счета», которые на самом деле принадлежали мошенникам.

Женщина лишилась 145 тысяч рублей: эти средства являлись накоплениями и займами. По факту мошенничества возбудили уголовное дело – ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес