Усольчанку развели на 145 тыс. рублей под видом замены домофона

38-летняя жительница Усольского района стала жертвой аферистов. Ее обманули под видом замены домофона, сообщает пресс-служба полиции Иркутской области.

Изначально женщине на мобильный позвонил неизвестный, представившийся сотрудником обслуживающей организации. Под предлогом замены домофона он убедил сообщить код из смс-сообщения.

Затем другие аферисты сказали, что из-за названного кода были оформлены кредиты: для отмены заявок сибирячку убедили перевести деньги на «безопасные счета», которые на самом деле принадлежали мошенникам.

Женщина лишилась 145 тысяч рублей: эти средства являлись накоплениями и займами. По факту мошенничества возбудили уголовное дело – ведется расследование.