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Торговый центр «Домашний» продадут в Иркутске за 300 млн рублей

В Иркутске выставили на продажу торговый центр «Домашний». Объект оценили почти в 300 млн рублей, следует из данных популярного сервиса объявлений.

<p>Скриншот с сайта популярного сервиса объявлений</p>

Скриншот с сайта популярного сервиса объявлений

ТЦ имеет площадь 8,9 тысячи квадратных метров. Он представляет собой двухэтажное здание с торговыми площадями. Сейчас некоторые из них уже заняты арендаторами, среди которых супермаркет, мебельный салон, универсам фиксированных цен, салон сантехники, магазины одежды, обуви, ковров, швейное ателье, тату-студия, ресторан доставки кавказской кухни и многое другое.

Объект расположен на перекрестке улиц Рабочего штаба и Шевцова. Здание оснащено всеми центральными коммуникациями.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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