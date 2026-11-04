Торговый центр «Домашний» продадут в Иркутске за 300 млн рублей

В Иркутске выставили на продажу торговый центр «Домашний». Объект оценили почти в 300 млн рублей, следует из данных популярного сервиса объявлений.

Скриншот с сайта популярного сервиса объявлений

ТЦ имеет площадь 8,9 тысячи квадратных метров. Он представляет собой двухэтажное здание с торговыми площадями. Сейчас некоторые из них уже заняты арендаторами, среди которых супермаркет, мебельный салон, универсам фиксированных цен, салон сантехники, магазины одежды, обуви, ковров, швейное ателье, тату-студия, ресторан доставки кавказской кухни и многое другое.

Объект расположен на перекрестке улиц Рабочего штаба и Шевцова. Здание оснащено всеми центральными коммуникациями.