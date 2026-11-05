Примсоцбанк попал в ТОП-20 лучших ипотечных программ на вторичном рынке недвижимости по версии «Выберу.ру»

Примсоцбанк вошёл рейтинг «Лучшие ипотечные программы на вторичном рынке недвижимости» в октябре 2026 года по версии «Выберу.ру». Ипотечный кредит «Квартира» занял 4 место среди предложений банков со всей страны.
Как считали рейтинг
При проведении исследования эксперты «Выберу.ру» рассмотрели ипотечные программы банков страны из ТОП 1-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.09.2026 года).
На место в рейтинге влияли:
- Минимальная ставка по ипотеке на готовое жильё;
- Условия опции для снижения ставки, включая платную, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
- ПСК и размер ежемесячных платежей. Учитывается разница между минимальными процентами и максимальной ставкой кредитования в тарифах;
- Сумма первоначального взноса;
- Срок ипотеки;
- Максимальная сумма;
- Возможность оформить и гасить ипотеку дистанционно.
- Значимость банка на финансовом рынке;
- Востребованность продукта и отзывы пользователей «Выберу.ру».
- Проценты по кредиту
- Полная стоимость ипотеки
- Размер ежемесячного платежа
- Процентная ставка
Такой подход позволяет оценить реальную выгоду продукта для заёмщика, а не только «витринную» ставку.
Что это значит для клиентов
Попадание в топ рейтинга — независимое подтверждение того, что ипотечная программа Примсоцбанка остаётся одной из самых конкурентоспособных на рынке. Покупатели квартир на вторичном рынке могут рассчитывать на комфортные условия: комфорную ставку, понятные платежи и удобное оформление заявки онлайн.
Подробности
Полный рейтинг ипотечных программ на вторичном рынке за октябрь 2026 года от «Выберу.ру» доступен по ссылке.
Рассчитать платёж и отправить заявку на ипотеку «Квартира» можно на сайте банка или в мобильном приложении Примсоцбанка. Специалисты отделений и контактного центра ответят на вопросы и помогут подобрать индивидуальные условия.
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