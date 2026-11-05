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Примсоцбанк попал в ТОП-20 лучших ипотечных программ на вторичном рынке недвижимости по версии «Выберу.ру»

Примсоцбанк вошёл рейтинг «Лучшие ипотечные программы на вторичном рынке недвижимости» в октябре 2026 года по версии «Выберу.ру». Ипотечный кредит «Квартира» занял 4 место среди предложений банков со всей страны.

Как считали рейтинг

При проведении исследования эксперты «Выберу.ру» рассмотрели ипотечные программы банков страны из ТОП 1-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.09.2026 года).

На место в рейтинге влияли:

  • Минимальная ставка по ипотеке на готовое жильё;
  • Условия опции для снижения ставки, включая платную, требования к страхованию и льготы для различных категорий клиентов;
  • ПСК и размер ежемесячных платежей. Учитывается разница между минимальными процентами и максимальной ставкой кредитования в тарифах;
  • Сумма первоначального взноса;
  • Срок ипотеки;
  • Максимальная сумма;
  • Возможность оформить и гасить ипотеку дистанционно.
  • Значимость банка на финансовом рынке;
  • Востребованность продукта и отзывы пользователей «Выберу.ру».
  • Проценты по кредиту
  • Полная стоимость ипотеки
  • Размер ежемесячного платежа
  • Процентная ставка

Такой подход позволяет оценить реальную выгоду продукта для заёмщика, а не только «витринную» ставку.

Что это значит для клиентов

Попадание в топ рейтинга — независимое подтверждение того, что ипотечная программа Примсоцбанка остаётся одной из самых конкурентоспособных на рынке. Покупатели квартир на вторичном рынке могут рассчитывать на комфортные условия: комфорную ставку, понятные платежи и удобное оформление заявки онлайн.

Подробности

Полный рейтинг ипотечных программ на вторичном рынке за октябрь 2026 года от «Выберу.ру» доступен по ссылке.

Рассчитать платёж и отправить заявку на ипотеку «Квартира» можно на сайте банка или в мобильном приложении Примсоцбанка. Специалисты отделений и контактного центра ответят на вопросы и помогут подобрать индивидуальные условия.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита (займа) на сайте по ссылке.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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