Надежные расчеты по сделкам с движимым имуществом – с аккредитивом и подготовкой типовых договоров купли продажи

Примсоцбанк напоминает, что в банке для оформления доступен проверенный инструмент для таких случаев: аккредитив для расчётов по движимому имуществу.

Как это работает

Аккредитив – это способ надежных расчетов между покупателем и продавцом. Покупатель размещает деньги в банке, а продавец получает их только после того, как выполнит условия сделки и предоставит подтверждающие документы. Такой механизм исключает риски, связанные с наличными расчётами и устными договорённостями, и даёт обеим сторонам уверенность в соблюдении обязательств.

Почему это удобно

Мы делаем процесс максимально простым и прозрачным: в рамках сопровождения сделки «под ключ» банк берёт на себя не только открытие и обработку аккредитива, но и подготовку типовых форм договора купли продажи (ДКП). Вам не придётся искать шаблоны – наши специалисты подготовят документ с учётом особенностей вашей сделки.

Преимущества для участников сделки

Для продавца:

уверенность в получении оплаты при надлежащем исполнении условий;

снижение риска неоплаты, если аккредитив безотзывный и условия для выплаты выполнены;

прозрачность расчётов: порядок и перечень документов согласованы заранее;

удобство при крупных сделках – без необходимости принимать наличные или полагаться на обещания о переводе.

Для покупателя:

защита от мошенничества – деньги не переводятся продавцу до выполнения условий аккредитива;

гарантия целевого платежа: банк перечислит средства только при предъявлении документов, указанных в условиях;

снижение риска потери денег: если продавец не представит документы в срок, платёж не производится;

спокойствие при покупке дорогостоящего имущества: автомобиля, спецтехники и других активов.

Для каких сделок подойдёт услуга

Услуга актуальна для сделок с любым дорогостоящим движимым имуществом, в том числе:

Легковые автомобили Мототехника Спецтехника (трактор, снегоход, квадрациклы и т.д.)

Как оформить

Получить консультацию и оформить аккредитив можно в отделениях Примсоцбанка или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02. Наши специалисты помогут подобрать оптимальные условия под вашу сделку и расскажут о действующих тарифах. Подробнее о продукте – на официальном сайте в «действующем тарифном справочнике» в пункте 1.12. «Открытие и обработка аккредитива».

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