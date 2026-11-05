Надежные расчеты по сделкам с движимым имуществом – с аккредитивом и подготовкой типовых договоров купли продажи

Примсоцбанк напоминает, что в банке для оформления доступен проверенный инструмент для таких случаев: аккредитив для расчётов по движимому имуществу.
Как это работает
Аккредитив – это способ надежных расчетов между покупателем и продавцом. Покупатель размещает деньги в банке, а продавец получает их только после того, как выполнит условия сделки и предоставит подтверждающие документы. Такой механизм исключает риски, связанные с наличными расчётами и устными договорённостями, и даёт обеим сторонам уверенность в соблюдении обязательств.
Почему это удобно
Мы делаем процесс максимально простым и прозрачным: в рамках сопровождения сделки «под ключ» банк берёт на себя не только открытие и обработку аккредитива, но и подготовку типовых форм договора купли продажи (ДКП). Вам не придётся искать шаблоны – наши специалисты подготовят документ с учётом особенностей вашей сделки.
Преимущества для участников сделки
Для продавца:
- уверенность в получении оплаты при надлежащем исполнении условий;
- снижение риска неоплаты, если аккредитив безотзывный и условия для выплаты выполнены;
- прозрачность расчётов: порядок и перечень документов согласованы заранее;
- удобство при крупных сделках – без необходимости принимать наличные или полагаться на обещания о переводе.
Для покупателя:
- защита от мошенничества – деньги не переводятся продавцу до выполнения условий аккредитива;
- гарантия целевого платежа: банк перечислит средства только при предъявлении документов, указанных в условиях;
- снижение риска потери денег: если продавец не представит документы в срок, платёж не производится;
- спокойствие при покупке дорогостоящего имущества: автомобиля, спецтехники и других активов.
Для каких сделок подойдёт услуга
Услуга актуальна для сделок с любым дорогостоящим движимым имуществом, в том числе:
- Легковые автомобили
- Мототехника
- Спецтехника (трактор, снегоход, квадрациклы и т.д.)
Как оформить
Получить консультацию и оформить аккредитив можно в отделениях Примсоцбанка или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02. Наши специалисты помогут подобрать оптимальные условия под вашу сделку и расскажут о действующих тарифах. Подробнее о продукте – на официальном сайте в «действующем тарифном справочнике» в пункте 1.12. «Открытие и обработка аккредитива».
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