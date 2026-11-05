23% автолюбителей Иркутской области хотят машину с разгоном до 5 секунд

Всероссийский автомобильный портал «Дром» спросил автолюбителей Иркутской области, машину с каким разгоном до сотни они хотели бы. 23% опрошенных выбрали автомобиль с мгновенным откликом на старт и разгоном до 5 секунд. Об этом сообщает «Дром». Еще 27% предпочли бы машину с разгоном в пределах 5–7 секунд, 11% — за 8–10 секунд, а 40% ответили, что «не заморачиваются с этим».
Сидеть за рулем быстрого спорткара хотели бы в основном водители:
- Камчатки (29%),
- Сахалина (26%),
- Москвы (25%).
Динамичный автомобиль с разгоном за 5–7 секунд предпочли бы водители:
- Ярославской области (41%),
- Хакасии (39%),
- Санкт-Петербурга (37%).
Машины с разгоном за 8–10 секунд выбрали бы жители:
- Башкирии (26%),
- Татарстана (24%),
- Томской области (18%).
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Не задумываются о скорости разгона опрошенные из:
- Ленинградской области (54%),
- Приморья (49%),
- Амурской области (46%).
К динамичным принято относить автомобили, достигающие 100 км/ч менее чем за десять секунд;
«Дром» сделал подборки машин с разгоном до 7,5 секунды и выезжающих из десяти. В комментариях автолюбители отмечали, что многое зависит от условий эксплуатации: для города достаточно 8–10 секунд, для трасс с частыми обгонами фур важнее динамика в диапазоне 80–130 км/ч. Другие считали, что разгон не так важен из-за камер, пробок и светофоров, а обслуживание мощных машин дороже. Некоторые шутили, что хотят машину не с разгоном за пять секунд, а с расходом пять литров по городу. Опрос проводился с 21 по 28 сентября 2026 года среди более 14 тыс. пользователей сайта.