23% автолюбителей Иркутской области хотят машину с разгоном до 5 секунд

Всероссийский автомобильный портал «Дром» спросил автолюбителей Иркутской области, машину с каким разгоном до сотни они хотели бы. 23% опрошенных выбрали автомобиль с мгновенным откликом на старт и разгоном до 5 секунд. Об этом сообщает «Дром». Еще 27% предпочли бы машину с разгоном в пределах 5–7 секунд, 11% — за 8–10 секунд, а 40% ответили, что «не заморачиваются с этим».

Сидеть за рулем быстрого спорткара хотели бы в основном водители:

Камчатки (29%),

Сахалина (26%),

Москвы (25%).

Динамичный автомобиль с разгоном за 5–7 секунд предпочли бы водители:

Ярославской области (41%),

Хакасии (39%),

Санкт-Петербурга (37%).

Машины с разгоном за 8–10 секунд выбрали бы жители:

Башкирии (26%),

Татарстана (24%),

Томской области (18%).

Не задумываются о скорости разгона опрошенные из:

Ленинградской области (54%),

Приморья (49%),

Амурской области (46%).

К динамичным принято относить автомобили, достигающие 100 км/ч менее чем за десять секунд;

«Дром» сделал подборки машин с разгоном до 7,5 секунды и выезжающих из десяти. В комментариях автолюбители отмечали, что многое зависит от условий эксплуатации: для города достаточно 8–10 секунд, для трасс с частыми обгонами фур важнее динамика в диапазоне 80–130 км/ч. Другие считали, что разгон не так важен из-за камер, пробок и светофоров, а обслуживание мощных машин дороже. Некоторые шутили, что хотят машину не с разгоном за пять секунд, а с расходом пять литров по городу. Опрос проводился с 21 по 28 сентября 2026 года среди более 14 тыс. пользователей сайта.