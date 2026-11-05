Разрыв между пенсиями в регионах России составил 23 тысячи рублей: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: стоимость биткоина росла более чем на 3%, разрыв между пенсиями в регионах России составил 23 тысячи рублей, в большинстве субъектов страны увеличилась безработица, а на Байкале стали замечать медведей-шатунов. Подробнее – в обзоре СИА.

Рост биткоина

Накануне стоимость биткоина во время торгов росла более чем на 3% и превысила $80 тыс. Это произошло впервые после взлома криптовалютной биржи Binance. По состоянию на 22:05 мск, биткоин увеличился на 3,21% и находился на уровне $80,115 тыс. К 22:10 мск биткоин находился на отметке в $80,348 тыс., что на 3,63% больше.

Пенсионный разрыв

Аналитики РИА Новости оценили разрыв между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в сентябре 2026 года в 23,4 тысячи рублей. Максимальный средний размер пенсионного обеспечения зафиксирован на Чукотке – 42 248 рублей. Минимальный размер отмечен в Дагестане: там в сентябре жители получали в среднем 18 911 рублей.

Увеличение безработицы

Количество безработных в службах занятости выросло в 55 субъектах в сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Сильнее всего показатель увеличился в Ямало-Ненецком автономном округе – на 54% год к году, отмечается 1100 безработных. В Республике Марий Эл рост показателя составил 33% – 1100 человек, в Белгородской области – на 26%, до 2400 человек.

Медведи-шатуны

В регионах России начали замечать медведей-шатунов. Такие звери представляют опасность, отмечают в Байкальском заповеднике. Накануне следы косолапого обнаружили в районе экотропы «Кедровая аллея» в Бурятии. По походке эксперты установили, что хищник шел не вразвалку, а брел худым и голодным: это говорит о том, что он не смог набрать жир за лето и потому не лег в спячку.

Удорожание бензина

Тенденция к удорожанию топлива в Иркутске на фоне общероссийского удешевления, которое случилось более чем в 50 регионах, продолжается. Накануне одна из сетей в городе подняла цены на весь бензин, другая – на дизель. За последний месяц в столице Приангарья не фиксировалось снижений.