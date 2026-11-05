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Две сети АЗС в Иркутске подключились к повышению цен на бензин

На днях Центральный регион снова атаковали дроны. Серьезный удар пришелся на Ярославскую область, где пострадал местный нефтеперерабатывающий завод. Несмотря на это, эксперты не ожидают дефицита: его не должно случиться на фоне сезонного снижения спроса.

Накануне в Иркутске сеть БРК подняла цены на весь бензин. Повышение этого топлива поддержали за последние сутки еще две компани — «КрайсНефть» и «Газпромнефть». При этом на одной из них внезапно рухнула стоимость зимнего дизеля. Подробности — в обзоре СИА на 5 ноября.

На заправках «КрайсНефть»

  • АИ-92 — 67 рублей 70 копеек (+50 копеек за сутки)
  • АИ-95 — 71 рублей 40 копеек (+50 копеек за сутки)
  • АИ-98 — 124 рубля (цена не изменилась за сутки)
  • Дт з. — 98 рублей 70 копеек (-10 рублей 30 копеек за сутки)

В настоящее время компания возобновила отпуск бензина в канистры, но до 30 литров в одни руки. Дизель и АИ-98 продают без ограничений. Накануне на ряд АЗС поступило в продажу зимнее дизельное топливо.

Начала работу новая автозаправочная станция по адресу улица Иркутная, 2е — рядом с «Лемана Про».

На заправках БРК

  • АИ-92 — 68 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)
  • АИ-95 — 71 рубль 90 копеек (цена не изменилась за сутки)
  • АИ-100 — 122 рубля (цена не изменилась за сутки)
  • Дт — 85 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

Пока действует ограничение на продажу топлива в канистры: отпуск возможен только в сертифицированные и не более 20 литров в руки. Все АЗС работают круглосуточно в штатном режиме. Оплата по QR-кодам приостановлена в связи со внедрением цифрового рубля. Покупателей просят использовать банковскую карту или наличный расчёт.

На заправках ОМНИ

  • АИ-92 — 67 рублей 20 копеек (цена не изменилась за сутки)
  • АИ-95 — 70 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)
  • АИ-100 — 121 рубль (цена не изменилась за сутки)
  • Дт — 85 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)

Сеть полностью восстановила продажу бензина и дизельного топлива на всех станциях в Иркутской области. Были отменены лимиты по отпуску топлива. Продажа в канистры возобновлена в объеме не более 20 литров на одного человека в сутки.

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На заправках «Роснефть»

  • АИ-92 — 67 рублей 10 копеек (цена не изменилась за сутки)
  • АИ-95 — 70 рублей 80 копеек (цена не изменилась за сутки)
  • АИ-100 — 99 рублей 50 копеек (цена не изменилась за сутки)
  • Дт з. — 87 рублей 90 копеек (цена не изменилась за сутки)

На АЗС сети есть бензин и дизель для физлиц. Уточнять наличие конкретного вида топлива нужно самостоятельно при въезде на станцию. Визиты рекомендуют планировать с небольшим запасом времени.

На заправках «Газпромнефть»

  • АИ-92 — 67 рублей 70 копеек (+50 копеек за сутки)
  • АИ-95 — 71 рублей 40 копеек (+50 копеек за сутки)
  • АИ-98 — 125 рубля (цена не изменилась за сутки)
  • Дт — 85 рублей 70 копеек (цена не изменилась за сутки)

Актуальные данные о доступности топлива для физлиц и юрлиц, а также лимитах необходимо уточнять на станциях сети.

Наличие зимнего дизельного топлива необходимо уточнять на АЗС различных сетей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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