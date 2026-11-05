Минфин предложил изменить порядок досудебных налоговых споров

Минфин разработал законопроект, меняющий порядок досудебных споров бизнеса и граждан с налоговым ведомством. Документ предусматривает переход от преимущественно закрытой письменной проверки жалоб к более прозрачной процедуре. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.

«Необходимо сделать так, чтобы аналогичные разрешенным споры не возникали на практике, а если и возникали, то разрешались бы единообразно», — подчеркивается в пояснительном документе.

Двухуровневую систему досудебного обжалования сохранят: сначала обращение нужно направить в вышестоящий налоговый орган, затем — в ФНС. Однако второй этап станет факультативным: налогоплательщик сможет выбрать между обращением в федеральное ведомство и судебным разбирательством. Цель нововведения — снизить нагрузку на суды и обеспечить защиту прав налогоплательщиков на более ранних стадиях.

Одно из основных предложений — дать налогоплательщику право самому присутствовать на заседании (очно или дистанционно), чтобы изложить позицию, ответить на вопросы и отреагировать на аргументы налоговой в режиме реального времени; сейчас личное присутствие допускается только в исключительных случаях. Сложные споры предлагается рассматривать с участием не менее трех должностных лиц налоговой службы, а по просьбе заявителя привлекать медиатора. Часть жалобы можно будет выделять в отдельное производство, по итогам заседаний составлять письменный протокол, а решения публиковать — это обеспечит прозрачность и позволит заранее оценивать перспективы обжалования.

Ранее стало известно, что ФНС начала массово проверять квартиры россиян в Дубае. Ведомство рассылает запросы гражданам по поводу сделок с недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эксперты называют это беспрецедентным случаем для российской налоговой практики: ведомство получило и начало использовать конкретные сведения о сделках с недвижимостью российских резидентов за рубежом. Запросы касаются операций, совершенных с 2023 года. При этом у налоговой службы уже есть «широкий набор» данных об этих транзакциях.