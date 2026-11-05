Власти в Иркутской области задолжали 16 млн рублей за электричество и тепло

В Иркутской выявили многомиллионный долг перед поставщиками тепла и электричества. Его сформировали администрации муниципальных образований на территории Баяндаевского района. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, между администрациями и двумя коммерческими организациями были заключены контракты на поставку электрической и тепловой энергии. Поставщики выполнили обязательства в полном объеме, однако им не заплатили. Размер долга превысил 16 млн рублей.

В ситуацию вмешалась прокуратура, после чего деньги поставщикам были перечислены.