Отдал 3,5 миллиона: красотка с сайта знакомств разорила жителя Иркутска

50-летний житель Иркутска стал жертвой аферистов. Общение на сайте знакомств обошлось ему в крупную сумму, сообщает региональная полиция.

Все началось с переписки: мужчина познакомился с девушкой, которая рассказала, что успешно зарабатывает на бирже. Она убедила его скачать специальные приложения и начать инвестировать.

Вскоре к разговору подключился «наставник», который пошагово диктовал, какие операции совершать и куда переводить деньги. Изначально создавалась иллюзия заработков, потому мужчина решил вложиться по-крупному, взяв кредит и заняв средства у знакомых.

Всего иркутянин «инвестировал» более 3,5 млн рублей. Поскольку доход вывести не вышло, сибиряк понял, что попался на уловки аферистов. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.