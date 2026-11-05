Axios: Победа демократов угрожает ключевым военным проектам Трампа

Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США поставила под угрозу реализацию крупных оборонных проектов, продвигаемых президентом Дональдом Трампом, сообщает Axios со ссылкой на аналитическую записку исследовательской группы TD Cowen Washington Research Group, передаёт РБК. В частности, под ударом оказались проекты системы противоракетной обороны «Золотой купол» и программы создания «Золотого флота».



В аналитической записке говорится, что проекты Трампа «обречены на провал» из-за ограничений в финансировании, которые ожидаются после прихода демократов к власти. Помимо «Золотого купола» — многоуровневой системы противоракетной обороны для защиты США от баллистических, гиперзвуковых, крылатых ракет и беспилотников — под угрозой оказались и другие ключевые инициативы.

Проект «Золотой купол» был впервые озвучен Трампом во время его первого срока, однако тогда он не был запущен. После переизбрания в 2025 году Трамп подписал указ о создании глобальной системы ПРО. В октябре 2025 года The Wall Street Journal сообщила о планах Трампа обновить военно-морской флот США, создав «Золотой флот» с крупными боевыми кораблями и корветами, способными противостоять угрозам со стороны Китая.

Победа демократов также может усилить парламентский контроль над Пентагоном. Продолжающаяся война с Ираном вызывает недовольство, что может ускорить расследования в Конгрессе. Законодатели обеих партий допускали возможность импичмента министра обороны Пита Хегсета.

Сенатор-демократ Кирстен Джиллибранд заявила Axios, что министр обороны Хегсет должен будет отвечать за свои действия. Трамп же отметил, что не планирует увольнять Хегсета, считая, что тот хорошо справляется с работой.

По предварительным итогам выборов 3 ноября, Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса: в Палате представителей у демократов 258 мест из 435, в Сенате — 54 места против 44 у республиканцев. Итоги двух сенатских гонок в Миссисипи и на Аляске пока не определены.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер пообещал завершить конфликт с Ираном и отметил, что «американский народ не понимает, за что мы боремся в Иране». Демократы намерены вести расследования и судебные иски против администрации Трампа.

Сам Трамп связал поражение республиканцев с войной в Иране и ростом цен на бензин в США.