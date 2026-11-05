Бизнес просит Минтранс не выгонять курьеров с тротуаров и не требовать права категории «М»

Бизнес просит Минтранс смягчить готовящиеся поправки в Правила дорожного движения (ПДД) для курьеров. В Ассоциации микромобильности (включает «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh) считают, что требование прав категории «М» и запрет езды по тротуарам сделают доставку дороже и сложнее, сообщает газета "Ведомости".

Председатель ассоциации Ксения Эрдман отметила, что мощные электровелосипеды и самокаты не стоит приравнивать к мопедам. Она предлагает возложить обучение курьеров на операторов кикшеринга, иначе часть доставщиков покинет рынок, а время и цена заказов вырастут.

Напомним, ранее Минтранс по поручению президента Владимира Путина (дано в марте 2026 года после жалоб граждан) прописал в проекте ПДД полный запрет на выезд курьеров на тротуары. В министерстве пояснили, что курьеры ездят на мощных мопедах, что опасно для пешеходов. Финальную версию документа для обсуждения опубликуют в ближайшее время.