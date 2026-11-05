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Бизнес может дважды заплатить налог за один товар при импорте

Компании, которые ввозят товары из стран ЕАЭС, могут на несколько месяцев остаться без части денег на закупки. При переоформлении документов на один груз бизнесу иногда приходится повторно вносить деньги в счет будущих налогов: поставка одна, а средства под ее ввоз перечисляют дважды. Об этом пишут «Известия».

«Проблема — в недостаточной гибкости СПОТ. При изменении условий доставки требуется новый документ, а деньги, внесенные по старому, не всегда освобождаются автоматически. То есть компания должна снова перечислить средства, хотя предыдущий платеж пока недоступен», — считает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.

Речь о СПОТ — системе подтверждения ожидания поставки товаров, которая заработала с июня 2026 года для борьбы с уклонением от налогов при импорте из ЕАЭС. С июля компании по общему правилу заранее вносят обеспечительный платеж — деньги в счет НДС и акцизов за будущую поставку; до прибытия груза фирмы сообщают о нем налоговой и получают QR-код для проверки таможней. Пока система действует для автомобильных перевозок, для поставок из Белоруссии платежи отложены до июля 2027-го.

Повторное перечисление денег за одну партию — распространенная ситуация, рассказал президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер; прежде всего с ней сталкивается малый и средний бизнес.

Например, компания оформила поставку и внесла деньги, но затем поменялись перевозчик, номер машины или сведения о частичной отгрузке — тогда приходится заново подавать документы и платить. Причиной могут стать и ошибки: неверный курс валюты, округление суммы в меньшую сторону или неполные сведения о заявителе при оформлении льгот.

Ранее стало известно, что законодатели закрывают схему серого импорта через маркетплейсы под видом личных посылок. Сейчас товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг не облагаются таможенными пошлинами и НДС при ввозе для личного пользования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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