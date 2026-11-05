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Рыночная ипотека взяла 53%: Льготные программы впервые за два года проиграли рынку

Рыночная ипотека впервые за два года заняла более половины рынка. В октябре доля кредитов без льгот достигла 53,1% в общем объеме выдач. Об этом сообщил директор департамента «Домклика» Сбербанка Алексей Лейпи, передаёт газета "Ведомости".

Объем выданных займов во второй осенний месяц достиг 113,7 млрд руб. По словам Лейпи, с июля выдачи по рыночным программам стабильно держатся выше 100 млрд руб., а в последние два месяца превышают 110 млрд руб.

Аналогичный тренд зафиксировали ВТБ и Т-банк. В ВТБ доля рыночной ипотеки выросла до 52% (против 38% месяцем ранее), а объем составил 14,8 млрд руб. В Т-банке также подтвердили переток спроса в рыночный сегмент, хотя точные цифры не раскрыли.

Эксперты связывают обвал льготных программ с изменением условий семейной ипотеки, что заставило заемщиков переключиться на стандартные банковские продукты.

Отметим, на фоне охлаждения спроса разрыв в стоимости между новостройками и готовым жильем начал сокращаться. По данным «Циана», в 40 крупнейших городах России разница составляет сейчас 20%, тогда как год назад она достигала 25%. Долгое время новостройки были значительно дороже «вторички». Однако за последний год динамика изменилась: первичный рынок вырос на 8% (до 189 700 руб. за кв. м), а вторичный — на 12% (до 158 400 руб.). Ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская отмечает, что первичный рынок обогнал вторичный по цене пять лет назад, но сейчас «вторичка» начала отыгрывать позиции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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