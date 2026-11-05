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Иркутянка «исчезла», заняв у знакомых 5 млн рублей

Жительницу Иркутска уличили в серии мошенничеств. По версии следствия, женщина заняла крупные суммы у знакомых, скрывшись с деньгами в другом городе. Подробности сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, иркутянка под вымышленными данными несколько лет жила в одной из местных саун и администрировала работу заведения. Заняв деньги у знакомых, она внезапно исчезла, а жертвы обратились в полицию.

«Женщина, занимая должность администратора сауны, входила в доверие к посетителям заведения. Она умело располагала людей к себе, после чего под различными предлогами занимала у них крупные денежные суммы – от 30 тысяч до 4 миллионов рублей. По предварительным подсчетам общий ущерб составил около 5 миллионов рублей», – пояснили в МВД.

Предполагается, что аферистка причастна по меньшей мере к 12 преступлениям. Чаще всего сначала злоумышленница возвращала часть средств, создавая видимость добропорядочности. 

Выяснилось, что иркутянка представлялась всем чужой фамилией и ранее уже была судима за мошенничество. Оперативники нашли ее в Новосибирске, где она устроилась на работу в один из ресторанов, и вернули в Приангарье. 

Примечательно, что в каждом случае предполагаемая аферистка работала в местах, в названиях которых фигурировало название драгоценного металла.

Деньги иркутянка тратила на возврат старых долгов и процедуры по коррекции внешности. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Подозреваемая заключена под стражу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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