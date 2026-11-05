Кабмин поручил разработать меры против банкротств в ТЭК

Правительство поручило Минэнерго, ФНС и МВД до 1 апреля 2027 года разработать и реализовать меры по нормализации финансово-экономического состояния организаций ТЭК, которым грозит банкротство. Это следует из плана мероприятий по реализации Энергостратегии до 2050 года, с которым ознакомились «Известия». Меры должны предотвратить остановку технологических процессов и прекращение деятельности компаний.

«Ухудшение финансового состояния компаний независимо от отрасли — системная проблема, которая требует повышенного внимания со стороны органов власти. Среди наиболее уязвимых сегментов ТЭК — региональные энергосбытовые компании и малая распределенная генерация», — считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

Ведомствам также поручено наладить взаимодействие с правоохранительными, контрольными и надзорными органами для выявления фактов преднамеренного банкротства.

По расчетам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, основанным на данных Росстата, риск банкротства в энергетике в 4,2 раза выше среднего показателя по экономике; в 2025 году доля убыточных организаций в энергетике достигла 49%. Государственная поддержка необходима тепловой энергетике, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: ТЭЦ не могут увеличить прибыль из-за тарифного регулирования.

Ранее Компания «Эн+» отказалась от проекта обновления энергоблока мощностью 150 МВт на Иркутской ТЭЦ-10 в Ангарске. Стоимость оборудования выросла на 70%, а «Системный оператор» запретил выводить блок в ремонт из-за дефицита мощности на юго-востоке Сибири.